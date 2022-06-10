Ekonomi yönetiminden bir hamle daha! Yabancı yatırımcıyı çekmek için tüm kozlar oynanıyor

Düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu lisanslandı

OMÜ'nün düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu ticari firmaya lisanslandı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilen maliyet ve yalıtımda mevcut ürünlere göre avantajı bulunan 'düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu' ticari bir firmaya lisanslandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde Patent Farkındalık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar tarafından 2017-2021 yılları arasında Samsun'da en fazla patent başvurusu yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ödül verildi. OMÜ'de en fazla patent başvurusu olan ve patent tesciline sahip olan akademisyen Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz'e ise Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından ödül takdim edildi.

Çalıştayda ayrıca patenti Doç. Dr. Mustafa Özbey ve Yüksek Lisans Öğrencisi Uğur Karakurt'a ait olan "Hafif Köpük Beton İçerisine Dolgu Malzemeleri Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar Malzemeleri" buluşunun bir şahıs firmasına lisanslanması için imzalar atıldı. Ürünün maliyet ve yalıtımda mevcut ürünlere göre avantajı bulunduğu belirtildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ için son 3 yılı zikredersem, 2018'de 3, 2019'da 1, 2020'de yok ve 2021'de 10 tane patenti var üniversitemizin. 10 patentle başvurmuş 8'inde ödül almış son 1 yıl içerisinde. Bu yıl içerisinde de beklediğimiz hedef olarak ortaya koyduğumuz şey 14 veya 15 tane patent başvurusu. Ne kadar gerçekleştirebiliriz bunu yılın sonunda göreceğiz ama en azından kendi başarı ve başarısızlığımızı ölçebileceğiz somut bir kriterimiz var" dedi.

"Avrupa'nın ve dünyanın bu anlamda en aktif ülkelerinde bir tanesiyiz"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, "2005, 2006 yılları Türkiye'nin yerli patent başvurusu anlamında üçerli rakamlarda olduğu yıllar. Yani 1000 sayısının altında olduğu bir dönem. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye yerli patent başvuru olarak 2021 yılında yaklaşık 8 bin 500 rakamına ulaşmış durumda. Yine 190 bine ulaşan marka başvurusu ve 69 bin tasarım başvurusunun yapıldığı bir ülkeyiz. Avrupa'nın ve dünyanın bu anlamda en aktif ülkelerinde bir tanesiyiz. Son yayınlanan rapora göre Türkiye patent başvurularında dünyada 14'ncü, marka başvurularında 7'nci ve tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyor" diye konuştu.