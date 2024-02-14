Duyarsız sürücü tüm trafiği kitledi - Son Dakika
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Yerel

Duyarsız sürücü tüm trafiği kitledi

Duyarsız sürücü tüm trafiği kitledi

Bilecik merkezinde tek şeritli yolda aracını park eden bir sürücü, diğer araçların geçemeyeceği şekilde yol ortasında durdu. Bu hatalı park nedeniyle trafik sıkıştı ve uzun kuyruklar oluştu. Diğer sürücüler, duyarsız sürücüye tepki göstererek gerekli cezanın verilmesini istedi.

14.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Bilecik'te tek şeritli yolda yol ortasını aracını park eden duyarsız sürücü tüm trafiği kitledi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde tek şeritli yolda aracını diğer araçların geçemeyeceği şekilde park eden 34 GFT 638 plakalı otomobil sürücü diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Edebali Ortaokulu çıkışına denk gelen bu hatalı park trafiği kitlerken, uzun kuyruklar oluştu. Araç sürücüleri duyarsız sürücüye korna çalarak tepki gösterirken, bu şahsa gerekli cezanın yazılması istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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