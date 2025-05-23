Duygulandıran Davranış: Zehra'nın Örneği - Son Dakika
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Duygulandıran Davranış: Zehra'nın Örneği

Duygulandıran Davranış: Zehra\'nın Örneği
23.05.2025 11:25
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Zehra, üzerine not yazılı parayı sahibine iade ederek örnek bir davranış sergiledi.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören 9 yaşındaki Zehra Özel, yaptığı örnek davranışla duygulandırdı. Para üstü olarak aldığı 5 TL'nin üzerindeki "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazısını görünce duygulanan Zehra, sahibini bularak parayı teslim etti.

Zara Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zehra Özel (9), okul kantininden alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstü olan 5 TL üzerindeki yazıyı fark etti. Paranın üzerindeki "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazısını okuyan minik öğrenci, duygulanarak ailesine parayı sahibini bulup vermek istediğini söyledi. Küçük kızın isteğini ailesi ve okul müdürü ile paylaşmasının ardından paranın aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Musab Ali Dizieğri'ye (8) ait olduğu ve yanlışlıkla parayı okul kantininde harcadığı öğrenildi. Parayı muhafaza eden Zehra, 5 TL'yi Musab Ali'ye teslim etti.

Hatıra parayı sahibine hediye eden Zehra Özel, "Kantine gittim. Oradan birkaç şey almıştım. Kantinci bana parayı verdiğinde üstündeki yazı dikkatimi çekti. Ben de okul müdürümden ve ailemden yardım isteyerek parayı sahibine vermek istedim. Parayı sahibine geri verebildiğim için çok güzel duygular hissediyorum, emeğinin karşılığı ve bir hatırası olduğu için" diye konuştu.

Musab Ali, parasına yeniden kavuşmanın sevincini dile getirerek, "Ben bu parayı köyde evimizi yaparken babamın inşaatında çalışmıştım, babam da ilk harçlığım olarak bana bu 5 lirayı verdi. Ben de yanlışlıkla okula getirip kantinde harcamışım" dedi.

"Bizleri gururlandıran bir olaya şahit olduk"

Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan, "Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi akran zorbalığı. Ne yazık ki hemen hemen her geçen gün haberlerde olumsuz nitelikli haberlerle karşılaşıyoruz. Bu sefer de tam aksi oldu. Bizleri gururlandıran, onurlandıran bir olaya şahit olduk. Musab Ali isimli öğrencimiz emek vererek kazandığı ilk parasını yanlışlıkla kantinde harcıyor. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra yanlış parayı harcadığını fark ediyor. Tabii ki doğal olarak üzülüyor. Bir kız öğrencimiz kantinde alışveriş yaparken bu parayı para üstü olarak alıyor. Tabii paranın üstündeki nota baktığı zaman Musab Ali'nin parası olduğunu öğreniyor ve bizlere intikal ediyor olay. Bizler de araştırmamız sonucunda Musab Ali adlı öğrencimizi bulduk ve parayı öğrencimize tekrardan hediye ettik kızımızın isteği üzerine. Bunun için de Zehra isimli öğrencimize çok teşekkür ediyoruz hem kendisine hem ailesine. Sağ olsunlar bizlere çok güzel bir örnek oldular. Bizim öncelikle iyi insan yetiştirme zorunluluğumuz var. İyi mühendis, iyi doktor, iyi öğretmen yetiştireceğiz tabii ki ama bunların en önemlisi, en başında iyi insan yetiştirmek olmalı. Bu olay da bence bu açıdan çok iyi bir örnek oldu. Öğrencilerimize değerlerimizi vermeliyiz. Saygıdır, empatidir, merhamettir, yardımlaşmadır, bu değerleri aşılamamız gerekiyor. Bu olayın da buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bunun için mutluyuz, gururluyuz. İnşallah da hep böyle güzel haberler duyarız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duygulandıran Davranış: Zehra'nın Örneği - Son Dakika

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