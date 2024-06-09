Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Bayram Tedbirleri Toplantısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan çağrı alıcı personeller bayram tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.
Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde toplantı gerçekleştirildi. Çağrı karşılama, idari ve teknik personelin katılımıyla genel değerlendirme yapıldı. Toplantıda, yaklaşan kurban bayramı sebebiyle alınacak tedbirler görüşüldü. - DÜZCE
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