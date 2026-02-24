Düzce Adliyesi\'nde geleneksel iftar buluşması

Düzce Adliyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 650 adliye personelinin yanı sıra Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Tetik, BARO'ya kayıtlı avukatlar katıldı.

"Adalet mülkün temelidir"

İftar programında konuşan Vali Mehmet Makas, adaletin devletin ve toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak, "Adalet mülkün temelidir. Üzerinizde büyük bir sorumluluk var. Yürüttüğünüz vazifenin hassasiyeti ve önemi son derece büyüktür. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek adına gösterdiğiniz gayret takdire şayandır. Tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü: "Adalet toplumsal huzurun teminatıdır"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yaptığı konuşmada, adaletin toplumsal huzurun ve güven ortamının en önemli unsuru olduğunu belirterek, "Adalet teşkilatımızın güçlü olması, şehirlerimizin ve ülkemizin güçlü olması demektir. Düzce'de kurumlarımız arasındaki uyum ve iş birliği sayesinde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Başsavcı Emre: "Adalet hizmeti fedakarlık ister"

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise konuşmasında adalet teşkilatının özveriyle görev yaptığını belirterek, "Adalet hizmeti büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektirir. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan hakimlerimiz, savcılarımız ve tüm personelimizle birlikte vatandaşlarımızın adalete olan güvenini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve dayanışmamızı artırmasını temenni ediyorum" dedi.

İftar sırasında adliye personelinin çocuklarına da Ramazan Ayı'nın klasiklerinden olan ikramlar dağıtıldı. Adliye personelinin yoğun ilgi gösterdiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - DÜZCE