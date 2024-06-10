Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu pikniğinde buluştu - Son Dakika
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Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu pikniğinde buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde açılan Kur'an Kursu öğrencileri, yıl sonu pikniği düzenledi. Kurs öğretmeni Fatih Kurt'un önderliğinde gerçekleştirilen piknikte öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

10.06.2024 10:30
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Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde öğrenim gören Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu pikniğinde bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde açılan Kur'an Kursu yıl sonu pikniği düzenledi. Kurs öğretmeni Fatih Kurt'un önderliğinde gerçekleştirilen yıl sonu pikniğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu pikniğinde buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu pikniğinde buluştu - Son Dakika
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