Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Anneler Günü'nü Kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Anneler Günü\'nü Kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, annelik duygusunun doğuştan gelen bir hassasiyet olduğuna dikkat çekerek, tüm annelerin, çevresindeki tüm varlıklara anne şefkati ile yaklaşanların gününü tebrik etti.

11.05.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, annelik duygusunun doğuştan gelen bir hassasiyet olduğuna dikkat çekerek, tüm annelerin, çevresindeki tüm varlıklara anne şefkati ile yaklaşanların gününü tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, dünya çapında yaygın olarak Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Hayatımızın ilk anından itibaren ilgisi, sevgisi, fedakarlığı ile yaşamımızı şekillendiren Annelerimizdir. Kadınlara doğuştan gelen bu içgüdüsel yapının hepimizin birer birey olma yolundaki temel etkisini ne şartta olursa olsun inkar etmemiz mümkün değildir. Çünkü sadece bizim medeniyetimizde değil, tüm insanlığın nezdinde en kutsal öğe annedir. Aile olmanın temel direği annelik misyonudur. Tüm dünyada annesiz kalmak zorunda olan çocuklar, çocuk sahibi olamayan kadınların da kendilerini adadıkları bir sevgi odağı mutlak vardır. Anneler Günü sembolik bir anma günü iken annelerimize olan ilgi ve sevgimizin zamansız olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki; bu özel gün vesilesi ile Filistin'de yavrularından koparılan anneleri, annelerini kaybeden küçücük yavrularımızı anne sevgisi ve şefkati ile sarmamız hepimizin sorumluluğu olması gerekir. Annelik, sevgi ve şefkatin tek kelimelik tanımıdır diyebilirsek, kendisini ve sevgisini hayatındaki varlığa adamış tüm hemşehrilerimin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahrete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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