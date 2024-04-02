Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikinci dönem için güven tazeledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikinci dönem için güven tazelemesinin ardından seçim döneminde hazırladığı 'Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje' kitapçığında yer alan projelerin hızlı şekilde startının verileceğini söyledi.
Başkan Faruk Özlü, Düzcelilerin yerel seçimde yeniden görevi kendisine tevdi etmesiyle birlikte 'projelerin hayata geçirilme zamanı' olarak belirttiği bu 5 yıllık süreçte 100 projenin tamamlanacağını müjdeledi.
Şehrin geleceği açısından oldukça önemli olarak görülen 'Mobilya Kent Düzce' projesi ile öncelikle Türkiye ölçeğinde bir Düzce markası oluşturma yolunda emin adımlar atan Başkan Özlü'nün yeni dönem çalışmaları içerisinde her alanda her kesime hitap edecek projeler mevcut.
Turizm yatırımları dikkat çekiyor
2024 itibariyle turizm noktasında önemli adım ve yatırımlara sahne olacak olan Düzce'de, Aydınpınar, Korugöl Turizm projeleri başı çekerken, Konuralp Antik Kent kazıları ve restorasyonu, Konuralp Kültür Merkezi ve Yeni Konuralp Müzesi ise tarih turizminde önemli yer teşkil edecek. Günü birlik mesire alanlarının da kazandırılması adına yürütülecek projelerde ise Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü, Muncurlu Park ve Bahçeşehir Kent Ormanı projesi önemli yer tutacak.
Sosyal projeler
Sosyal açıdan önem arz eden birçok projenin de startının verileceği yeni dönemde; Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Dostu Düzce, Öğrenci Dostu Düzce, Kadın Dostu Düzce, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik, Tokuşlar ve Hamidiye Mahalle Konakları, Düzce AVM projeleri de yer alacak.
İçme suyuna erişimde sorun yaşanmayacak
Uzun yıllardır atıl durumda bırakılan ve çürüyen alt yapının değiştirilmesi, şehrin temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimi noktasında Şehir Şebekesi Yenileme Projesi hazırlanırken, İçme Suyu Ana Hattı ve Arıtma Tesisinin yanı sıra 1250 kilometrelik şebeke hattı da yenilenerek Düzce'nin 50 yıllık ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Ayrıca, şehir merkezinden geçen derelerin ıslahlarının yanı sıra Asa ve Karaca derelerinin yenileme projelerinin tamamlanmasına, yeni yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının da projelendirilerek yapılmasına ön ayak olunacak.
Kentsel dönüşüm başlıyor
Kentsel dönüşüm noktasında önemli adımların atılacağı dönem içerisinde Şerefiye Mahallesinin kentsel dönüşümüne dair proje geliştirilirken, eski sanayi çarşısının da kentsel dönüşümünün başlaması planlandı. Kooperatif tarafından uzun yıllar önce yapılan ancak alt yapısında sıkıntı olan Küçük Sanayi Sitesi'nin alt yapısının da yapılacağı süreçte, yeni hal binası projesinden gümrük müdürlüğü kurulmasına, modern sanayi sitesi 2 ve 3. Etap projesinden Düzce Tır Parkı ve Lojistik Merkezi Projesine kadar birçok yeni çalışmanın yanı sıra Atatürk Bulvarı, Valilik Karşısı, Şerefiye ve Asar Deresi bölgelerinde akıllı otopark projeleri hayata geçirilecek.
Projeler Düzce'ye çağ atlatacak
Belediyenin rutin çalışmalarının da eş zamanlı devam edeceği süreçte ayrıca, Adalet Kampusu, Emniyet Binası Kampusu, Sağlık Kampusu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçeşehir Kütüphanesi, Ata Tohumu, Tarım Müzesi, 5 yıldızlı Marka Otel, Metek Mahallesi D-100 karayolu Üst Geçit Köprüsü projeleri ile yeni mahallelere doğalgaz getirilmesi ve Modern Et Kombinası projeleri de Başkan Özlü'nün ikinci döneminde yapılacak projelerinden bazıları olarak öne çıkıyor. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikinci dönem için güven tazeledi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların yerel seçimler için üniversitelerde propaganda yapmasını eleştirdi ve bilim yuvalarının siyasi propaganda yeri olmadığını belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, Ahıskalı hemşerilerin sorunlarının çözümü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
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