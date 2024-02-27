Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş insanlarıyla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş insanlarıyla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre değer katan, katkı sunan iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Düzce'nin bugünü, dünü ve geleceği üzerine konuşuldu.

27.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre değer katan, katkı sunan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, MÜSİAD Düzce üyeleriyle buluştu. Düzce Mutfak Sanatları merkezinde iş insanlarıyla bir araya gelen Özlü "Düzce MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldiğimiz toplantıda Düzce'miz için yaptıklarımızı, birlikte yapacağımız işleri konuştuk. Başkan Özgür Sağlam nezdinde şehrimize değer katan, katkı sunan kıymetli iş insanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam "MÜSİAD Düzce üyeleri olarak MSM'de Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Ak Parti Düzce Milletvekilimiz Ercan Öztürk'ün misafiri olduk. Şehrimizin bugünü dünü ve geleceği üzerine konuştuk" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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