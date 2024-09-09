Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı\'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan yol güzergahında devam eden yapım çalışmalarını inceledi. Yol genişletme ve yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Özlü, SSB uygulaması ile yapılan yolun çevreye duyarlı ve uzun ömürlü olduğunu belirtti.

09.09.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye başkan yardımcıları ile birlikte Korugöl Tabiat Parkı güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan Faruk Özlü, turizme kazandırılmak istenen Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğinde devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özlü, Kuzey Batı Çevre Yolu Yeşilçam Köyü Mevkii'nden başlayarak Korugöl Tabiat Parkı'na uzanan 4,5 kilometrelik güzergahta devam eden yol genişletme ve yapım çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı.

Özlü'ye inceleme gezisinde, Başkan Yardımcıları Cihan Ünal, Barış Bayrak, Burak Coşkun, Hasan Günden ve Okan Kaltu'nun yanı sıra Beltaş yetkilileri de eşlik etti.

SSB yol hem uzun ömürlü hem çevreye duyarlı

Yaklaşık 12 metre genişliğindeki yol, alternatiflerine kıyasla daha ekonomik ve uzun ömürlü olması, aynı zamanda daha az bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle Düzce'de son 3 yıldır tercih edilen Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulaması ile yapılıyor. Yerli ve milli kaynaklarla üretilen çimento kullanılarak elde edilen SSB yol, üretimde kullanılan malzemelerin inorganik olması nedeniyle çevreye de duyarlı.

Öte yandan günübirlik mesire ve yürüyüş alanları oluşturmak üzere yatırımların sürdüğü tabiat parkını tanıtmak üzere Kuzey Batı Çevre Yolunun Korugöl giriş noktasına tabela da yerleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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