Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Düzce Belediye Meclisinin son meclis toplantısı öncesinde Başkan Faruk Özlü, 2019-2024 yılları arasında görev yapan meclis üyeleri ile bir araya gelerek teşekkür plaketi verdi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya, mecliste grubu bulunan partilerin üyeleri katılım sağlarken, Başkan Özlü, plaket takdimi öncesinde yaptığı konuşmada, "Seçim döneminin akabinde bir meclis dönemi geçirdik. Bu 5 yılda güzel çalışmalar yaptık. Fikir ayrılıklarının olması normaldir. 5 yılın toplamına baktığımız da güzel zamanlar geçirdik" dedi.
"Görev almayacak arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz"
31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken tüm partilerde bir yenilenmenin söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bir takım değerlendirmelerde bulunarak yeni dönem için yeni adaylar üzerine çalışma yaptıklarını ifade ede Özlü "Ben ayrılıkları hiç sevmem. Zor gelir. Dolayısıyla bu dönem mecliste görev almayacak arkadaşlarımızla da bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Farklı branşlarda da olsa beraber çalışacağız. Yeni dönemi ayrılık olarak görmediğimi söylemeliyim. Mobilya Kent kuracağız Mesut (Sancaklı) bey orada mutlaka sizin olmanız lazım. Orada İnegöl gibi bir mobilya kenti oluşturacağız. 300 dönüm araziyi satın aldık. Projelendirme çalışmaları yürüyor. Her bir arkadaşımızın birikimleri doğrultusunda çalışma yapacağız. Atlı spor kulübü kurduk, Bayram Ali (Kubilay) bey ile orada beraber olacağız. Basri (Karslıoğlu) ağabey, farklı siyasi partilerde olmamıza rağmen benim saygı duyduğum bir kişiliğiniz var. Bu şehir için hep beraber çalışacağız, uğraşacağız. Ergin (Çelikağ) ağabeyin deneyimlerinden istifade edeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Teşekkür etti, plaketlerini verdi
"Katkılarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlere bu akşam plaket takdimimiz olacak" cümleleriyle konuşmasını sonlandıran Başkan Özlü, 31 meclis üyesine plaketlerini takdim etti. - DÜZCE
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