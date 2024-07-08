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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Düzce Dağı" çıkışına Bolulular tepki gösterdi. Vatandaşlar, Düzce'nin Bolu'dan ayrılmış bir il olduğunu belirterek, Bolu Dağı'nın Bolu'ya ait olduğunu ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bolu Dağı" isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. Başkan Özlü, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurguladı. İki şehir arasında yaşanan dağ tartışmasında Bolulu vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye tepki gösterdi. Başkan Özlü'nün açıklamalarını eleştiren Sami Kutlu, "Öyle söylenir mi? Önce Düzce'deki meselelerini halletsin. Düzce'de bir sürü mesele var. Kendi adını değiştirsin" dedi.

"Eskiden Düzce Bolu'nundu"

Düzce'nin eskiden Bolu'nun ilçesi olduğunu belirten Ayhan Serçe, "Şimdiye kadar neredelerdi? Eskiden Düzce Bolu'nundu. Şimdi nerden çıkmış böyle bir şey? Yıllardır Bolu Dağı olarak geçiyor. Düzceliler bunu sahipleniyor mu yani? Böyle bir saçmalık olmaz" diye konuştu.

"Bolu Dağı, Bolu'nundur"

Bolu Dağı'na sahip çıkılması gerektiğini belirten Yaşar Kocaay, "Bolu da onun olsun ya, Bolu'yu da verelim. Ne olacak yani? Bence doğru değil. Bolu Dağı, Bolu'nundur. Sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

"Olur mu öyle şey?"

Özlü'nün açıklamalarına tepki gösteren bir vatandaş ise, "Yok öyle dava. Bolu Dağı onlara verilecekse demek ki Bolu'da hiç milletvekili yok. Olur mu öyle şey? Herkesin sınırı belli. Düzce, Bolu'nun kazasıydı" ifadelerini kullandı. - BOLU