Düzce Belediye Başkanı Gençlere Sürpriz Ziyaret Yaptı

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı boyunca sahur vaktine kadar açık olan kütüphanelerde ders çalışan gençlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada gençlerle buluşan Başkan Özlü, nasihatlerini yineleyerek 'başarı için çok çalışmak gerek" dedi.

Başkan Faruk Özlü, yerel seçimlerin ardından Düzcelilerle yakın temasını sürdürüyor. Özellikle gençlerin çalışma ortamlarına yapılan yatırımlara büyük önem atfeden Özlü, gece saatlerinde de açık olan Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde gençlere sürpriz yaptı. Başkan Özlü, yerel seçimden aldığı zafer ile çalışma temposuna bir gün bile ara vermeden devam ederken eğitim yatırımlarına sahip çıkan gençlere hem teşekkür etti hem de nasihatlerini tekrarladı.

Çaylar, kahveler Düzce Belediyesi'nden

Başkan Özlü, gençlerle sohbet ederek fikir ve önerilerini dinlerken gençlere hitap eden Başkan Özlü: "Bütün imkanlarımız şehrine, ülkesine ve milletine faydalı gençler yetişmesi içindir. Buralarda sizlerin geç saatlere kadar kalıp ders çalışması bizi gururlandırıyor. Yaptığımız eserlere siz sahip çıkarsanız kalıcı olur, bütün gençler bu mekanlardan faydalanır. Başarılarınız bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Geleceğimizsiniz, sizin için inşa ettiğimiz bu kütüphanelerde sınavlarınıza hazırlanmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çay, kahve ikramımız da sizler için. Başarılı olmak için en önemli anahtarınız çok çalışmaktır. Çalışanın karşısında hiçbir engel olamaz" dedi. - DÜZCE