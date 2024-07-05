Düzce Belediye Başkanı İSKİ ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı İSKİ ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı İSKİ ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yöneticileri ile bir araya gelerek teknik işbirliği konusunda fikir birliğine vardı. İSKİ ve Düzce'deki yerel yönetim kurumlarının da katılımıyla daha geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

05.07.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) üst düzey yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde, teknik işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine varılırken, İSKİ ve Düzce'deki yerel yönetim kurumlarının da katılımıyla daha geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Kahraman ile Begüm Çelikdelen, daire başkanları ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Melen havzasında yürütülen çalışmalarla ilgili saha incelemelerinde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatının devam ettiği Cumayeri İlçesi'ne giden heyet, İSKİ Melen Havza Koruma Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Berat Murat Konuşlu ve Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Gölyaka Belediyesi'ni de ziyaret eden İSKİ heyeti, program kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Mutfak Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İSKİ heyetinin yanı sıra Düzce Milletvekili Talih Özcan da katılırken, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu ile Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik de hazır bulundu.

Toplantıda bir sunum yapan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman, İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin edilen Melen Barajı'nın, havzasının ve barajı besleyen su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi, aynı zamanda Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde Melen Çayına karışmakta olan atıksuların toplanması amacıyla atıksu şebeke ve kolektör çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kahraman, Düzce'de havza koruma programı kapsamında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki 5 yıllık yatırım programı hakkında da bilgiler verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, şehrin su kaynaklarını ve çevreyi korumak üzere azami gayret gösterdiklerini önemle vurguladı.

Karşılıklı görüşmelerde, İSKİ tarafından yürütülen çalışmalara Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin de teknik destek sağlaması noktasında fikir birliğine varıldı.

Görüşmede, işbirliklerini ve karşılıklı diyalogları güçlendirecek adımlar atılarak, İSKİ, Düzce Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile Düzce İl Özel İdaresi'nin katılımıyla, daha geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı İSKİ ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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