Düzce Belediye Başkanı Kadın Emeği Merkezi\'ni Ziyaret Etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üretici kadınları tek çatı altında toplayarak, iş piyasasına katılmalarına ve büyümelerine imkan sağlayan Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Faruk Özlü, kadın kooperatifleri, dernekleri ve işletmeleri başta olmak üzere girişimci kadınların büyüme merkezi konumundaki Kadın Emeği Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve adeta bir üretim üssüne dönüşen merkezde faaliyet gösteren kadınların çalışmalarını takdirle inceleyen Başkan Özlü, ortaya çıkardıkları ürünler ile hem ekonomiye hem de aile bütçelerine katkıda bulunan kadınları tebrik etti.

Kadın Emeği Merkezi önünde kurulan sosyete ve kumaş pazarını da gezen Özlü'ye esnaflar teşekkürlerini iletti. Pazarın yeri konumundan hem kadın emeği merkezinde faaliyet gösteren esnaflar, hem de kumaş pazarında tezgah açan esnaflar memnun olduklarını söylediler. - DÜZCE