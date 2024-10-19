Düzce Belediye Başkanı Özlü, Muhtarlar Günü\'nü Kutladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özlü, "Muhtarlarımız, hizmetlerimizi eksiksiz ulaştırmak için var gücümüzle çalıştığımız 63 mahalledeki gözümüz, kulağımızdır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, kökleri Osmanlı Cihan Devleti'ne kadar uzanan ve İstanbul Nüfus Sayımının 19 Ekim 1829'da yapılması sonucunda ortaya çıkan ferman ile temelleri atılan Muhtarlık Teşkilatı'nın 2015 yılından bugüne kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarlık müessesesinin, devletin koruyucu gücünün en küçük yapı taşı olan mahallelerde sağlanması adına en önemli kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü mesajında şunları söyledi: "Tüm Türkiye'de ve Düzce'mizde mahallelerimizin ihya ve inşasında rehber, vatandaşlarımız ve kurumlar arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarımız en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Mahallesini, ilçesini, şehrini ve ülkesini değiştirip, dönüştürme gücüne sahip olan her bir muhtarımız bizim hızlı çözüm uygulamamızda da destekçilerimizdir. Mahalleleri yakından izleyen gözlerimiz, talepleri dinleyen kulaklarımızdır. İmkanları zor, kaynakları kısıtlı demeden üzerlerine düşen sorumluluğu görev bilinci ile yerine getiren 63 mahalle muhtarımızın dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de maddi, manevi yanında olmaya devam edeceğiz. Düzce'mizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyor, ilimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." - DÜZCE