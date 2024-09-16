Düzce Belediye Başkanı Özlü, Ulaşım Harekat Merkezi ve Mescidi İnceledi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Ulaşım Harekat Merkezi ve Mescidi İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Ulaşım Harekat Merkezi ve Mescidi İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mergiç Mahallesi'nde yeni Ulaşım Harekat Merkezi ve 23 Nisan Parkı'ndaki yapımı devam eden mescidi yerinde inceledi. Ulaşım A.Ş. için inşa edilen merkez, daha iyi toplu ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor.

16.09.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mergiç Mahallesi'nde yeni oluşturulan Ulaşım Harekat Merkezi ile 23 Nisan Parkı içerisinde yapımı devam eden mescidi yerinde inceledi.

Başkan Faruk Özlü, saha ziyaretlerini hafta sonu da sürdürdü. Yürütülen projeleri her aşamada yakından takip eden Özlü, son durumu yerinde gördü. Başkan Özlü'nün saha ziyaretindeki ilk durağı Mergiç Mahallesi'ndeki Ulaşım Harekat Merkezi oldu.

165 otobüslük geniş filosu ile 60 güzergahta toplu ulaşım hizmeti veren Ulaşım A.Ş. için yeni inşa edilen harekat merkezi içerisinde park istasyonu, araç bakım yeri ve mazot dolum merkezi de yer alıyor. Ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma hedefi doğrultusunda yapılan yeni park alanı, toplu taşıma araçlarının bakım ve dolum işlemlerini daha modern ve güvenli bir ortamda gerçekleştirme imkanı sunacak.

Faruk Özlü'nün saha ziyaretindeki ikinci durağı ise şehir merkezinin en önemli dinlenme ve sosyal alanlarından biri olan 23 Nisan Parkı oldu. Özlü, park içerisinde vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan mescidin son durumunu inceledi. Modern ve kullanışlı tasarımı ile dikkat çeken ve yakın zamanda tamamlanması hedeflenen ahşap mescid, park ziyaretçilerinin ibadet ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, Ulaşım Harekat Merkezi ve Mescidi İnceledi - Son Dakika

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