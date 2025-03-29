Düzce Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İslam aleminin bayramını kutlayarak "Yüce Allah ülkemizde ve nice İslam coğrafyalarında refaha ve iyiliğe ulaşmayı nasip etsin" dedi.

Başkan Faruk Özlü 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin ve Düzcelilerin bayramını tebrik etti. Özlü "Rahmet, bereket ve merhamet ayı Ramazan-ı Şerif'i uğurladığımız bugün Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. İslam dünyasında yaşanan zulümler ve haksızlıklar her ne kadar bizleri üzse de birlik ve beraberliğimizi perçinleyen bayramlar bizim için önemlidir. Yüzyıllarca ortak yaşam alanlarımızda birbirimize gösterdiğimiz saygı, sevgi ve hürmetin yeniden hatırlanacağına inandığım Ramazan Bayramı'mız hem ülkemizde itidal sürecinin başlamasına hem de Filistin'de evinden, yurdundan edilen kardeşlerimizin kalıcı barış içinde yaşamasına vesile olsun. Yüce Allah, dualarımızda geçirdiğimiz her isteğimizi hakkımızda hayırlı ise kabul etsin, ulaşmamızı nasip etsin. Bu vesile ile başta Düzceli hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim bizleri bir sonraki Ramazan-ı Şerif'e ve bayrama sağlık, huzur ve bereket içinde ulaştırsın, birliğimiz ve bütünlüğümüz daim olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE