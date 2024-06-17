Düzce Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Bakım Merkezini Ziyaret Etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sokak hayvanları bakım merkezini ziyaret ederek, "Düzce örnek bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar konuşulurken, Düzce Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı çalışmalar örnek gösteriliyor. Başkan Faruk Özlü ise sokak hayvanları bakım merkezini ziyaret etti. Faruk Özlü, burada yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alırken yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarının geleceği bizim teminatımız altındadır. Bizim gibi onların da yaşam hakları olduğunu unutmuyoruz, Hayvan Konukevi'mizde tedavi, bakım ve rehabilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzce'miz her işiyle örnek bir şehirdir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE