Düzce Belediye Meclisi 46 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı mayıs ayı birinci birleşimi 46 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. TEFWER Düzce İçme Suyu Temin Projesi kapsamında, Mısır ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üretim tesislerine yapılacak ziyaretler için görevlendirme yapılması kararlaştırıldı.

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı mayıs ayı toplantıları 46 gündem maddesinin görüşüldüğü ilk birleşimle tamamlandı. Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkan vekilli Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Nisan ayı meclis tutanak özetinin oylanması gerçekleştirildi.

2025 Mali yılı idarenin kesin hesabı, ek ödenek konulması konularının görüşüldüğü gündemin ilk iki maddesinin ardından kamu ve özel bankalardan süresiz teminat mektubu alınması, hisse devri için yetki verilmesi, belediyenin ortak olduğu şirketlere ait sermaye tamamlama talepleri de görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

2 adet hasta nakil aracı

Sağlık Bakanlığı tarafından belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, özellikle yaşlı engelli ve yatağa bağımlı bireylerin hastane ulaşımını sağlamak amacıyla Düzce Belediyesine 2 adet hasta nakil aracı hibe edilmesi maddesi de meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne aktarma yapılması, Toplu taşıma ücretleri, kart satış ve vize işlemlerinde tarife değişikliği, Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'ye destek verilmesi, Ticari Taksi Çalışma Hakkına ilişkin ihaleye çıkılması, toplu taşıma esaslarına yönelik çalışma yönetmeliği düzenlemesi konuları da görüşülerek ilgili komisyonlara gönderildi.

TEFWER (Türkiye Deprem Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi) Düzce İçme Suyu Temin Projesi kapsamında, Mısır ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üretim tesislerine yapılacak ziyaretler belediye personellerinin görevlendirilmesi maddesi oylanarak meclisten geçti.

Çamköy Mahallesi 1439. Cadde üzerinde yapılacak olan yeni yapılaşmalar için Estetik Kurul tarafından alınan yapılaşma kararları başta olmak üzere imar konularına dair ele alınan diğer gündem maddeleri de görüşülerek imar komisyonuna havale edildi. - DÜZCE