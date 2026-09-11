Düzce Belediye Meclisi\'nde 21 gündem maddesi karara bağlandı

Düzce Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Eylül ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, bir önceki toplantının meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk maddesinde hukuk komisyonuna havale edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği oy birliği ile meclisten geçti.

Toplantı, imar komisyonuna havale edilen tahsis talebi, yapılaşma şartları, imar plan değişikliği, yol düzenlemesi, yol boyu ticaret ve itirazlardan oluşan gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

Bir sonraki oturumunun 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.