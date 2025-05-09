Düzce Belediye Meclisi\'nden Evsel Atık Tarifelerine Değişiklik

Düzce Belediye Meclis toplantıları Mayıs ayının ikinci oturumunda görüşülen 25 gündem maddesinin karara bağlanmasıyla tamamlandı. 2025 yılı evsel atık tarifelerinde değişiklik yapılması maddesi meclis üyeleri tarafından kabul edilirken alınan karar 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Düzce Belediye Meclisi meclis toplantısı Meclis Başkanı Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Mayıs ayı ilk birleşimine ait meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Hukuk komisyonuna havale edilen İl Murakabe Heyeti ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi'ne üye seçimi maddesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Oda kayıtları bulunan meclis üyelerinin çiftçilikle uğraştıklarına dair gereken belgelerin hazırlanabilmesi için istenen süre talebi oylanarak kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı idarenin kesin hesabı maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, 2025 yılına ilişkin evsel katı atık bedellerinde yapılacak tarife değişikliği maddesi de yeni haliyle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla karara bağlandı.

Hukuk komisyonunda görüşülen Ticari Plaka ve Durak Çalışma Yönetmeliği ile Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair teklifler de ikinci toplantıda meclis üyelerinin oylarına sunulurken her iki madde de meclisten geçti.

İmar komisyonuna havale edilen 20 metre ve üzeri genişlikteki yolların cephe aldığı parsellerin, ticari alan olarak yeniden düzenlenmesinin ve yapılan düzenlemeyle, zemin katı işyeri olarak yapılaşmasını tamamlamış parsellerin bulunduğu alanlarda ticari süreklilik sağlanması ve ticaret-konut karmaşasının önlenmesi noktasında şehircilik ilkeleri doğrultusunda plan bütünlüğünün korunmasının amaçlandığı madde oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonu'na havale edilen yol düzenlemesi, trampa işlemleri, imar plan değişiklikleri, yapı nizamı değişiklikleri ve imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar da görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE