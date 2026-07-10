Düzce Belediye Meclisi hal kantar ücretleri güncellendi - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi hal kantar ücretleri güncellendi

Düzce Belediye Meclisi hal kantar ücretleri güncellendi
10.07.2026 16:26  Güncelleme: 16:27
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Düzce Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci birleşiminde 34 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Çevre temizliği için araç alımı, imar planı çalışmaları, hal kantar ücretlerinde güncelleme ve çeşitli komisyon kararları alındı.

Düzce Belediye Meclisi toplantıları temmuz ayı ikinci birleşimi ile tamamlandı. Komisyonlara havale edilen 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci toplantısı Meclis Başkanvekili Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başlayan toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Gündemin ilk maddesinde çevre kirliliğinin giderilmesi, korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet büyük yol sürüme aracı ile 1 adet büyük çöp toplama aracının alınması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe talebinde bulunulması, hibenin alınması durumunda maksadı doğrultusunda kullanılmasının sağlanması ve Bakanlığın taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesi için Başkan Faruk Özlü'ye yetki verilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.

Belediye sınırları içerisine katılarak mahalle statüsü kazanan Akyazı, Çerkeztaşköprü, Otluoğlu, Kirazlı ve Mamure Mahalleleri ile mücavir alan içerisinde yer alan Musababa, Muncurlu, Yeşilçam, Küçükmehmetler ve Turaplar Köylerinde yapılması planlanan İlave İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının finansmanı için İller Bankası'ndan kredi talep edilmesine ilişkin gündem maddesi de üyelerin oyları ile meclisten geçti.

Kantar ücreti 200 TL oldu

Düzce Belka İnsan Kaynakları A.Ş.'nin sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ücretlerinde tarife değişikliği maddeleri de görüşülerek meclisten geçerken, hal kantar ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre; kamyon ve çekiciler için 200 TL, kamyonetler için ise 100 TL olarak güncellenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet asfalt yama silindiri iş makinesi alınmasına ilişkin talep ile Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ve İslahiye Köyü'nün mücavir alan sınırları dışına çıkarılmasını öngören gündem maddeleri de oylanarak meclisten geçti.

Toplantı, İmar komisyonuna sevk edilen trampa, plan hüküm değişikliği, imar planı değişikliği, tahsis değişikliği ve itirazlara ilişkin gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi hal kantar ücretleri güncellendi - Son Dakika

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