Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda sosyal deney yaptı

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Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde dikkat çeken bir sosyal deney yaptı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan senaryoda Düzcelilerin devrilen Atatürk ve Türk Bayrağı portresine karşı sergilediği davranış kameralara yansıdı.

Düzce Belediyesi özel günlerde hazırladığı farkındalık temelli uygulamalarını sürdürüyor. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli personelleri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla örnek bir projeye daha imza attı. Vatandaşların Türk Bayrağı ve Atatürk hassasiyetini ölçmek için sosyal deney yapan ekipler, gösterilen hassasiyeti kayıt altına aldı. Çekimlerde şehrin belli noktalarına yerleştirilen Türk Bayrağı ve Atatürk'ün yer aldığı portreyi düzeltmek üzere duran vatandaşlar, sergiledikleri davranış ve sosyal deney ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

Vatandaşlar; "Duygulandı, ters bir şekilde görünce hemen düzeltmek istedim. O bizim Atamızdır en büyüğümüzdür her zaman ona minnettarız. Atatürk ve Bayrağımızın yer aldığı tabloyu öyle bırakamazdım" dediler. - DÜZCE