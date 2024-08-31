Düzce Belediyesi, 86 yaşındaki Adem Karagülle'nin bayrak isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, 86 yaşındaki Adem Karagülle'nin bayrak isteğini yerine getirdi

Düzce Belediyesi, 86 yaşındaki Adem Karagülle\'nin bayrak isteğini yerine getirdi

Düzce Belediyesi, bayrak sevgisiyle tanınan 86 yaşındaki Adem Karagülle'nin isteği üzerine evinin bahçesine dev Türk bayrağı asarak yaşlı adamın isteğini yerine getirdi.

31.08.2024 13:16  Güncelleme: 13:40
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Düzce Belediyesi, 86 yaşındaki Adem Karagülle'nin bayrak isteği üzerine harekete geçti. Karagülle'yi evinde ziyaret eden Zabıta ekipleri, evin bahçesine dev Türk bayrağı asarak yaşlı adamın isteğini yerine getirdi.

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan ve bayrak sevgisi ile tanınan 86 yaşındaki Adem Karagülle, Düzce Belediyesi'ne gelerek evinin bahçesinde asılı olan bayrağın eskidiğini ve yenilenmesini istediğini iletti. Karagülle'nin isteği üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, temin ettikleri bayrağı evinde ziyaret ettikleri yaşlı adama teslim etti. Ardından da Karagülle'nin evinin bahçesindeki ağaca dev bayrak asılarak yaşlı adamın isteği yerine getirildi.

Evini, arabasını ve evinin bahçesini Türk bayrağı ile donatan, cebinden de bayrak eksik olmayan Adem Karagülle, bayrağa olan sevgisini şu sözlerle anlattı: "Bayrağı çocukluğumdan beri seviyorum. Bayraksız memleket olur mu? Nüfus kağıtsız insan olur mu? Bizim nüfus kağıdımız bayrak. Ben bayrak için ölmeye giderim. Bayrak bizim baş tacımız. Gece 03.00'te uykum kaçıyor, kafamı cama dayıyorum. Bayrağın dans etmesini izliyorum. Eşim sen bayrağa doymuyorsun diyor. Nasıl doyayım? Öyle güzel dans ediyor ki; rüzgara göre, bazen çabuk çabuk, bazen aheste aheste. Ben bayrak için ölürüm. Aklı ermeyen de deli diyor. Benim evimde devamlı bayrak dalgalansın istiyorum. Ben mezarımı hazırladım. Onun başına da bayrak astım. Bayrağa bakmaya doyamıyorum. Düzce Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, 86 yaşındaki Adem Karagülle'nin bayrak isteğini yerine getirdi - Son Dakika

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