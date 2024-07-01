Düzce Belediyesi, A Milli Futbol Takımının Avusturya maçını dev ekrana yansıtacak

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Düzce Belediyesi, A Milli Futbol Takımının Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geleceği Avusturya ile mücadelesini dev ekrana yansıtacak.

Düzce Belediyesi, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımına desteğini sürdürüyor. Düzceliler, milli takımın mücadelesini dev ekranda izleyerek, heyecana ortak oluyor.

Milli takımın daha önceki 3 maçını Millet Bahçesi ve Yeşil Vadi'de kurduğu dev ekranlarda yayınlayan Düzce Belediyesi, son 16 turundaki önemli karşılaşmayı da dev ekrana yansıtacak.

Ay-yıldızlı takımımızın Avusturya ile oynayacağı karşılaşma 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 22.00'de yine Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de izlenebilecek. - DÜZCE