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Düzce Belediyesi Çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi Veriyor

Düzce Belediyesi, çalışanların iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bahçeşehir A.Ş. iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin son oturumunu düzenledi. Eğitimde iş sırasında alınacak güvenlik önlemleri ve sağlıklı çalışma şekli anlatıldı.

Düzce Belediyesi Çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi Veriyor
13.12.2023 - 16:05,
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Düzce Belediyesi, çalışanların iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç oturum şeklinde düzenlenen eğitimlerin son bölümünde iş sırasında alınacak güvenlik önlemleri ve sağlıklı çalışma şekli anlatıldı.

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitim uygulamalarında Bahçeşehir A.Ş., çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sonuncu oturumunu Meclis Salonu'nda düzenledi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Esra Zengin'in çalışanlara bilgiler aktardığı eğitim toplantısına Bahçeşehir A.Ş. yönetimi de katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Ayten Meriç Kaşıkoğlu ve beraberindeki şirket yönetim kurulu üyeleri Ercan Katırcıoğlu ve Özcan Çakmakçı da birkaç oturum şeklinde düzenlenen eğitimlerin son bölümünde de şirket personelini yalnız bırakmadı.

İş sırasında alınacak güvenlik önlemleri ve risklerin azaltılması

Esra Zengin'in hazırladığı eğitim programında Bahçeşehir A.Ş. çalışanlarına daha önce çalışma mevzuatı hakkında bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni ile iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar konularında ayrıntılı bilgiler verilmişti. Son oturuma şirket çalışanları tam kadro katılırken hemşire eşliğindeki eğitimlerde yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, yoğun trafik akışı olan noktalarda çalışma, iç mekan ve dış mekan temizliği ile delici, kesici aletlerle çalışma prensipleri konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Ayrıca ağırlık taşınması sırasında beden sağlığının korunması konusunda da uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Bahçeşehir yönetiminden yapılan açıklamada hizmet içi eğitimlere verilen öneme vurgu yapılarak düzenli aralıklarla personele yönelik bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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