Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi\'nde Aşure Etkinliği

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi yaz kurslarına katılan çocuklarla birlikte Aşure yaptı, organizasyonda bir araya gelen konuklarla paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Muharrem ayı vesilesiyle Aşure etkinliği düzenledi. Yaz kurslarına katılan çocuklarla birlikte yapılan etkinliğe Vali Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Çocuk Üniversitesi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. İkramlar ve buluşma için emeği geçenlere teşekkür eden Aslan ve Kılıç organizasyon kapsamında bir araya geldikleri çocuklarla hem sohbet etti hem de birlikte aşure tadımı yaptı. Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşandığı, paylaşmanın ve bereketin öneminin bir kez daha anlatıldığı organizasyonda kurs öğrencileri eğlenceli anlar yaşadı. - DÜZCE