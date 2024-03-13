Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketleri Dağıtıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketleri Dağıtıyor

Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketleri Dağıtıyor

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Çölyak hastalarına özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor. İl, ilçe ve beldeler genelinde bulunan toplam 100 Çölyak hastası için hazırlanan koliler, Ramazan aynın başlamasıyla birlikte teslim edildi.

13.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:31
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Düzce Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Çölyak hastalarına özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor. İl, ilçe ve beldeler genelinde bulunan toplam 100 Çölyak hastası için hazırlanan koliler, Ramazan aynın başlamasıyla birlikte teslim edildi.

Düzce Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastalarına yönelik Ramazan ayına özel hazırladığı kolileri ulaştırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte il merkezi, 7 ilçe ve 2 belde genelinde toplam 100 kişiye özel olarak gıda paketleri hazırladı. Glutensiz gıda ve düşük proteinli gıda olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanan koliler, Çölyak hastalarının evlerine kadar teslim edilirken, hazırlanan glütensiz gıda kolisinde, glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker, çikolata yer alıyor.

Düzce Belediyesinin kendilerine yönelik hizmetinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen aileler, ömür boyu diyet yapmak zorunda olan bireylere yapılan bu tür yardımların sevindirici olduğunu belirterek Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketleri Dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketleri Dağıtıyor - Son Dakika
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