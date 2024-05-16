Düzce Belediyesi Engelliler Haftası'nda Ziyaretler Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Engelliler Haftası'nda Ziyaretler Düzenledi

Düzce Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Ziyaretler Düzenledi

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler düzenledi. Kusursuz Kafe'de çalışan engelli bireyler ile evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşları ziyaret eden müdürlük ekipleri, hatırlarını sormayı ihmal etmedi.

16.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler düzenledi. Kusursuz Kafe'de çalışan engelli bireyler ile evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşları ziyaret eden müdürlük ekipleri, hatırlarını sormayı ihmal etmedi.

Düzce Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla hem bünyesinde çalışanları hem de evde bakım hizmeti sağladığı engelli bireyleri unutmadı. Engelli bireylerin, sosyal yaşama entegre olmaları için tüm imkanların seferber edildiği politikalar uygulayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilk olarak Kusursuz Kafe'de çalışan engelli personel ile bir araya gelerek pasta kesti. Gönüllerince eğlenen Kusursuz Kafe personeli kendileri adına düzenlenen program için duydukları mutluluğu dile getirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ve hediyesini tek tek takdim ettiği personelin ihtiyaçlarını sormayı da ihmal etmedi.

Evlerinde sürpriz ile karşılaştılar

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra evde bakım hizmeti alan engelli bireyleri hanelerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Sadece Engelliler Haftası'nda değil her zaman engelli bireylerin hayata katılmasını desteklediklerini dile getiren ekipler, ziyaretlerin çeşitli vesilelerle düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Düzce Belediyesi, Düzce, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Engelliler Haftası'nda Ziyaretler Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Engelliler Haftası'nda Ziyaretler Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement