Düzce Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Ziyaretler Düzenledi

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler düzenledi. Kusursuz Kafe'de çalışan engelli bireyler ile evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşları ziyaret eden müdürlük ekipleri, hatırlarını sormayı ihmal etmedi.

Düzce Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla hem bünyesinde çalışanları hem de evde bakım hizmeti sağladığı engelli bireyleri unutmadı. Engelli bireylerin, sosyal yaşama entegre olmaları için tüm imkanların seferber edildiği politikalar uygulayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilk olarak Kusursuz Kafe'de çalışan engelli personel ile bir araya gelerek pasta kesti. Gönüllerince eğlenen Kusursuz Kafe personeli kendileri adına düzenlenen program için duydukları mutluluğu dile getirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ve hediyesini tek tek takdim ettiği personelin ihtiyaçlarını sormayı da ihmal etmedi.

Evlerinde sürpriz ile karşılaştılar

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra evde bakım hizmeti alan engelli bireyleri hanelerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Sadece Engelliler Haftası'nda değil her zaman engelli bireylerin hayata katılmasını desteklediklerini dile getiren ekipler, ziyaretlerin çeşitli vesilelerle düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE