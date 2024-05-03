Düzce Belediyesi Evlilik Okulu Mahalle Eğitimlerine Başladı

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde sürdürülen 'Evlilik Okulu' mahalle bazlı eğitimlere başladı. Uzman Psikolog Ersan Şimşek tarafından Karaca Hacımusa Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara aile birliğinin devamlılığını sağlamaya yönelik püf noktaları anlatıldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı BELMEK ve Düzce Kent Konseyi işbirliğinde devam eden 'Evlilik Okulu' mahallelere taşındı. Karaca Hacımusa Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde, katılımcılara Uzman Psikolog Dr. Ersan Şimşek tarafından iletişimi daha sağlıklı yönetebilme, sorunlar karşısında problem çözebilme becerilerini geliştirme ve mutlu kalabilmenin yollarına dair bilgiler verildi. Aile birliğinin devamlılığının esas alındığı ücretsiz eğitimlerde, kadınlardan gelen sorular da yanıtlandı.

"Çok doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz"

Psikolog Ersan Şimşek, Düzce'nin boşanma oranı olarak Türkiye'de 3. sırada yer aldığını ifade ederken, aileyi ayakta tutacak ve güçlendirecek kurumsal çalışmalar olmadığını, aksine aileyi yıkacak ve toplumun temel değerlerini sarsacak çok fazla uyaran olduğunu kaydetti. Bu noktada evlilik okulunun çok önemli bir eğitim olduğunu kaydeden Şimşek, "Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün teveccühleri de bu noktada çok güzel. Çok doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz" dedi.

Evlilik süreci ile ilgili farkındalık oluşturarak topluma katkı sağlamak amacıyla başlatılan evlilik okulunun bir yılı aşkın süredir devam ettiğini kaydeden Şimşek, yüzlerce insanın bu eğitimden faydalandığını söyledi. Gelinen noktada vatandaşların da teveccühünün arttığını gözlemlediklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Şimşek, "Bugün de Karaca Hacımusa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Sadece mahalle sakinleri değil, dışarıdan bunu duyup, heyecanla gelen insanlar olduğunu da gördük ve bu da bize ne kadar güzel ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Temel noktamız mutlu olmak değil, mutlu kalmaktır. Amacımız burada evlilik ve evlilik süreci ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu anlamda topluma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE