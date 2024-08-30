Düzce Belediyesi Fiskobirlik Kavşağında Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Fiskobirlik Kavşağında Çalışmalara Başladı

Düzce Belediyesi Fiskobirlik Kavşağında Çalışmalara Başladı

Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Fiskobirlik kavşağında çalışmaların başladığını ve düzenlemelerin yapılmasının ardından kavşağın tekrar hizmete açılacağını açıkladı.

30.08.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Fiskobirlik kavşağında çalışmaların başladığını düzenlemelerin yapılması ardından kavşak tekrar hizmete açılacağını söyledi.

Fiskobirlik kavşağında çalışma başladı. Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber "Belediyemiz kentimizdeki trafik sorunu yaşanan yerlerde çözüme yönelik çalışmaları devam etmektedir. Kentimizdeki trafiğin en yoğun olduğu noktadan birisi olan Kervan Kavşağı kentin yapısı itibariyle hem kent içi hem de transit trafiğin içinde gerek D100 karayolu ile E80 oto yolunu gerekse Kent merkezdeki mahallelerimizde birbirine bağlayan önemli bir kesişim noktasıdır. Özellikle kavşaktaki transit trafiği oluşturan ağır araç (kamyon tır) yükü yönetilmesi güç bir hale gelmiştir. Kavşağı özellikle sabah ve akşam zirve saatlerinde kullanan araç sayısı saatlik 5 bin 500 araç olup bu uluslararası standartların oldukça üzerindedir. 2021 yılında kavşak geometrisinde yapılan değişiklik ve sinyalizasyon sisteminin dinamik (akıllı) hale getirmesiyle faz süreleri yönlendirmeden gelen yoğunluğa göre otomatik hale getirmiş akışkanlık hızlandırmıştır. Son 3 yıl içinde artan araç trafiği özellikle sabah akşam kavşakta bekleme süresini arttırmıştır. Bu sebeple kavşakta yeni düzenlemeler yapılması ve trafiğin daha akıcı hale getirilmesi planlanmış ve projeleri hazırlanmıştır söz konusu projenin uygulanması amacıyla yapılacak çalışmalar sebebiyle kavşak kapatarak trafik transit olarak sağlanmıştır. Bu hususta Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla ilgili bilim yetkilileri belediye başkan yardımcıları muhtarlarla bir seri toplantılar yapılmıştır. Bugün itibariyle (30 Ağustos 2024) çalışmalara başlanmıştır. Düzenlemelerin yapılması ardından kavşak tekrar hizmete açılacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Fiskobirlik Kavşağında Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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