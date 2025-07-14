Düzce Belediyesi Hafta Sonu Çalışmalarıyla Şehri Güzelleştiriyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Hafta Sonu Çalışmalarıyla Şehri Güzelleştiriyor

Düzce Belediyesi Hafta Sonu Çalışmalarıyla Şehri Güzelleştiriyor
14.07.2025 18:54  Güncelleme: 18:56
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Düzce Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezi ve mahallelerde yoğun çalışmalar yaparak yolları düzenliyor, parkları temizliyor ve genel estetik görünümü koruyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin düzenlenmesi, güzelleşmesi ve estetik görünümünün devamlılığı noktasında hafta sonları da yoğun mesai harcıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezi başta olmak üzere mücavir alan içerisindeki tüm bölgelerde yol açmadan çim biçmeye, asfalt yamadan parkların temizliğine birçok işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiğin rahatlatılması noktasında yeni yolların açılmasına dair yoğun çaba sarf ederken, Yahyalar Mahallesinde yol reglaj ve asfalt yama, Şerefiye Mahallesi ile Azmimilli Mahallesi terminal bölgesinde asfalt yama, Kuyumcuhacıali ve Arapçifliği Mahallelerinde yol reglaj, Koçyazı Mahallesi'nde moloz kaldırma, Rasim Betir Bulvarında asfalt kazıma çalışmaları gerçekleştirdi.

Şehir merkezi başta olmak üzere Bahçeşehir bölgesi ve mahallelerin genel temizliği noktasında çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ana arterler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanların temizliğine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

7/24 esasına göre hareket eden müdürlük, sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya inerek başta otobüs duraklarının temizliği olmak üzere Millet Bahçesi, Kent Park, 23 Nisan Parkı ile merkezde bulunan cami tuvaletlerinin hijyenik hale getirilmesini sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Hafta Sonu Çalışmalarıyla Şehri Güzelleştiriyor - Son Dakika

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