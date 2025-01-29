Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor

Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor

Düzce Belediyesi, evlerinde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yılda 365 gün boyunca iki öğün sıcak yemek ulaştırarak önemli bir sosyal yardım hizmeti sunuyor.

29.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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Düzce Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yıl boyunca sürdürülen çalışmalarla, her gün ihtiyaç sahiplerine iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu sıcak yemek hizmetiyle takdir topluyor. Yılın 365 günü, sosyo-ekonomik zorluk yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan hanelere sıcak yemek götüren belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlılara önemli bir destek sağlıyor. Her yıl yüzlerce ailenin yüzünü güldüren sıcak yemek hizmeti, titizlikle yapılan yerinde değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Sosyal çalışmacılar tarafından başvurular dikkatle incelenerek, şartlara uygun aileler belirleniyor ve bu ailelere yılın 365 günü sıcak yemek ulaştırılıyor.

2024 yılında, 108 haneye günlük 2 öğün olmak üzere toplam 306 porsiyon yemek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına konuk oldu. 2025 yılında da, sosyo-ekonomik zorluklar çeken ailelerin yanında olmaya devam eden müdürlük, günde 109 haneye, 310 porsiyon yemek ulaştırıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, "Sıcak yemek hizmetimiz 2020 yılından bu yana 365 gün esasına göre sürdürülmektedir. Asgari yaşam standartlarının altında yaşayan, ücretli evde bakım hizmeti alacak ekonomik yeterliliği bulunmayan, çevresinden destek almayan ve yemek ihtiyacını karşılayacak sağlık ve yeterliliğe sahip olmayan bireyler bu hizmetten faydalanabilmektedir. Müdürlüğümüze yapılan başvurular, sosyal çalışmacılar tarafından yerinde yapılan incelemelerle değerlendirilmekte ve değerlendirme kurulu kriterlerine uygun olan hanelere bu hizmet sunulmaktadır. Hayırseverlerimizin de desteğiyle hijyenik şartlar altında hazırlanıp paketlenen 2 öğünlük yemekler, ekiplerimizce ihtiyaç sahiplerimizin evlerine kadar ulaştırılmaktadır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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