Düzce Belediyesi, Kış Şartlarında Sıcak Yemek Hizmetine Devam Ediyor

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Düzce Belediyesi, düzenli olarak her gün ihtiyaç sahiplerine yönelik sağladığı sıcak yemek hizmetini, zorlu hava kış şartlarına rağmen aksatmadan sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Her gün ihtiyaç sahiplerine iki öğün sıcak yemek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışında da iş makineleriyle hanelere sıcak yemek ulaştırıyor.

Ekipler, hafta sonu karla kaplanan yolları aşarak, özellikle uzak ve zor ulaşılabilir bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, kış aylarında zor durumda kalan vatandaşlara sıcak bir destek sunarak, onların soğuk havada mağdur olmamalarını sağlıyor. - DÜZCE