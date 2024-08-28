Düzce Belediyesi Kuraklık Nedeniyle Su Tüketimine Dikkat Çekti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi "Yaşanan kuraklık, içme suyu kaynağı olan Uğur Suyu'nda debi düşüklüğüne sebep olmuştur. Bahçe sulama, halı ya da araç yıkama gibi su tüketiminden kaçınmalıdır" denildi.

Düzce belediyesi yaşanan su tüketimi ile ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve yağışların azlığı sebebiyle yaşanan kuraklık, içme suyu kaynağımız olan Uğur Suyu'nda debi düşüklüğüne sebep olmuştur. Kaynakta yaşanan sorunun çözümü için Bıçkı Deresi'nde başlatılan DSİ Projesi'nin yüzde 80'i tamamlanmış ancak su aktarımı başlamamıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız; Bu konuda kamu yararını göz önünde bulundurmak ve hak gaspına sebep olmamak için; bahçe sulama, halı ya da araç yıkama gibi su tüketiminden kaçınmalarıdır" denildi. - DÜZCE