Düzce Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 24 Gündem Maddesi Karara Bağlandı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 24 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Düzce Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 24 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Görüşülen 24 gündem maddesi karara bağlandı.

10.05.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Görüşülen 24 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi, Mayıs ayı ikinci birleşiminde 24 gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Av. Ali Dilber başkanlığında toplandı. Bir önceki toplantının meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından geçilen toplantıda, gündemin ilk maddesinde görüşülen 2023 kesin hesap maddesi ile ikinci maddesi İller Bankasından teminat mektubu karşılığında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye kamu ve özel bankalardan kredi çekme yetkisi verilmesi maddesi meclis tarafından kabul edildi. 65 yaş üstü vatandaşlardan alınan su ücretine yönelik tarife değişikliği maddesi, yönetmelik hazırlanabilmesi ve sağlıklı değerlendirmelerin yapılabilmesi için meclis üyelerinin oy birliği ile ertelenirken, 5 yıllık imar programı içerisinde görüşülen dördüncü madde de detaylı incelemenin yapılabilmesi için bir sonraki meclis toplantısına ertelendi. Ardından imar komisyonuna havale edilen diğer maddelerin görüşüldüğü toplantıda, 21 gündem maddesi de oylanarak meclis üyeleri tarafından karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 24 Gündem Maddesi Karara Bağlandı - Son Dakika

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