Düzce Belediyesi Melen Su Park ve Millet Bahçesi\'ni yeniledi

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Düzce Belediyesi şehrin en büyük ortak kullanım alanlarından Melen Su Park Spor alanları ile Millet Bahçesi Çocuk Oyun Parkı yenileme çalışmalarını tamamladı. Melen Su Park'ta basketbol ve tenis sahalarının zemini ile Millet Bahçesi çocuk parkında zemin ve donanımları yenileyen ekipler çalışmaları tamamlayarak kullanıma açtı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bakım onarım çalışmalarını sürdürürken Melen Su Park ve Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 aydır süren yenileme işlemlerini de tamamladı. Melen Su Park'ta bulunan tenis, voleybol ve basketbol sahalarının zeminleri yenilenirken donanımlarına da bakım yapıldı. Şehrin kalbinde yer alan Millet Bahçesi'ndeki çocuk oyun parkı da özellikle vatandaşlardan gelen talepler üzerinden hareketle tematik parka dönüştürüldü.

Çocukların gelişimine katkı sunacak şekilde donatıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 945 m2 alana sahip parkta yürütülen çalışma ile toprak olan zemin kauçuk ile kaplandı, çocuk oyun grupları da sil baştan yenilendi. Parkta çocukların gelişimine katkı sağlayacak, doğa ile örtüşen renk temasına sahip kaydıraklı oyun grubu, dino tahterevalli, yaprak salıncak, tulumba salıncak, satranç masası, ağaç tırmanma, ip yılan denge, yılan denge, ip tırmanma ve kaplumbağa bank yer alıyor. Ayrıca diğer parklardan farklı olarak aktivite panolarının yer aldığı labirent de kuruldu.

Parka yerleştirilen, çocuklara ilgi çekici ve teşvik edici aktiviteler sunan eğitici ve öğretici oyun panoları, çocukların algı ve hareket gelişimleri, bilişsel gelişimleri, duygusal gelişimleri gibi genel becerileri kazanmalarına ve pekiştirmelerine katkı sunması amacıyla ailelerin ve çocukların beğenisine hazır hale getirildi. - DÜZCE