Düzce Belediyesi Merkez Pazaryeri İkinci Etabı Projesi Tamamlandı

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Düzce Belediyesi, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Merkez Pazaryerinin ikinci etabına ilişkin projesini tamamladı. Tuhafiyeci esnafının yer alacağı pazaryerinin tanıtımı için esnafların da talepleri dikkate alınarak izlenecek yol haritası belirlendi.

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, sebze, meyve ve balıkçı esnafının yer aldığı modern pazaryerinin devamı niteliğindeki ikinci etap pazaryeri için hazırlıklar yapılıyor. Düzce Belediyesi, tuhafiyeci esnafının yer alacağı merkez pazaryeri ikinci etabının tanıtımı için Düzce Seyyar Pazarcılar Odası üyelerinin de katılımlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Esnafla ortak kararlar alındı

Toplantıda, Düzce Belediyesi Merkez Pazaryeri ikinci etabının tanıtımı yapılarak, projenin ayrıntıları ve tahmini başlangıç süresi hakkında esnaflara bilgi verildi. Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası'na kayıtlı esnafların sorunlarının da dinlendiği istişare toplantısında, izlenecek yol haritasına ilişkin ortak kararlar alındı.

Merkez Pazaryeri İkinci Etabı inşasının 2024 yılı ilk yarısında en kısa sürede başlaması ve tahmini olarak 2024 yılı içerisinde tamamlanması öngörülürken, bu süre içinde esnafların mağdur edilmeyeceği şekilde düzenlemeler yapıldı.

Mevcut eski pazaryerinin yıkılacak olması nedeniyle, geçici olarak Kültür Mahallesi 15 Temmuz Parkında açılacak olan pazarın, odanın belirleyeceği günlerde Zabıta Müdürlüğü'nün denetiminde haftada iki gün şeklinde olması ve esnafa ücretsiz kıyafet fuar alanı temin edilmesi kararlaştırıldı.

Geçici süre işgaliye ücreti alınmayacak

Şehrimizin gözdesi Düzcespora desteklerini de açıklayan tuhafiyeci esnafından ikinci etap pazaryeri yapımı tamamlanana kadar belediye tarafından işgaliye ücreti de geçici olarak alınmayacak. Odaya kayıtlı esnaflara bayramlar öncesinde de 10 gün süreyle kıyafet fuar alanı temin edilecek. Düzce Seyyar Pazarcılar Odasına kıyafet fuar alanı olarak temin edilen Kültür Mahallesi 15 Temmuz Parkında açılacak geçici fuar alanının direkleri de Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılacak.

Vatandaşların talepleri üzerine Düzcespor yararına Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan kumaş fuar alanında ise kıyafet esnaflarının önceliği Düzce Seyyar Pazarcılar Odasına kayıtlı esnaflara verilecek.

Oda yönetimi ve üyelerinin talepleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde alınan ortak kararlar, imzalanan bir mutabakat ile kayıt altına alındı. - DÜZCE