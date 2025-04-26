Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelindeki yeşil alanlarda bahar dönemi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bitki örtüsünün sağlıklı gelişimi hedefiyle yapılan çalışmalarda, zararlılara karşı doğa dostu ilaçlar kullanılıyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelindeki orta refüjler, parklar ve çeşitli peyzaj alanlarında bulunan ağaç ve çalı türlerine yönelik ilkbahar dönemi ilaçlama çalışmalarına hız verdi.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaprak zararlılarında görülmeye başlanan popülasyon artışına karşı başlatılan ilaçlama faaliyetleri, gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.
Çevreye duyarlı, doğa dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların tercih edildiği ilaçlama çalışmalarının şehir genelindeki tüm yeşil alanlarda belirli periyotlarla sürdürüleceği açıklandı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediyesi'nden Bahar Dönemi İlaçlama Çalışmaları - Son Dakika
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