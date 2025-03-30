Düzce Belediyesi\'nden Bayram Coşkusu: İkramlar ve Yardımlaşma

Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara cami önünde simit, poğaça ve meyve suyu ikram ederken, şehir mezarlığında da kolonya ve şeker dağıtarak bayram coşkusunu paylaştı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı coşkusunu paylaşmak üzere vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Bayram sabahı, Merkez Büyük Cami önünde stant kuran müdürlük, bayram namazı sonrası vatandaşlara simit, poğaça ve meyve suyu ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ayrıca şehir mezarlığında da bir stant kurarak kabir ziyareti yapan vatandaşlara kolonya ve şeker takdim etti.

Hem bayram ruhunu yaşatan hem de yardımlaşma duygusunu pekiştiren Düzce Belediyesi, vatandaşların bayramını daha da güzelleştirdi. - DÜZCE