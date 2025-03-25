Düzce Belediyesi\'nden Evde Bakım Hizmetleri ile Destek

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 'Evde Bakım Hizmetleri' ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Evde bakım hizmeti ekipleri, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerini temizleyerek, hayatlarını kolaylaştırıyor.

Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Evde Bakım Hizmetleri' projesi ile şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Hizmet kapsamında, özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor.

İki haftalık periyotlarla gerçekleştirilen temizlik hizmeti, ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde belirlenen 135 haneyi kapsıyor. Ekipler, her evin temizliğini büyük bir özenle yaparak, vatandaşların yaşam alanlarını sağlıklı ve hijyenik hale getiriyor.

Ramazan Bayramı öncesi de bu hizmeti sürdüren ekipler, ihtiyaç sahiplerinin evlerini pırıl pırıl hale getiriyor. Düzce Belediyesi bu tür sosyal hizmetlerle hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, hem de onların özel günlerinde daha temiz ve mutlu bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. - DÜZCE