Düzce Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Dağıtımı

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına, çocuklara bayramlık dağıtımı ile devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindiriyor. Müdürlük, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak'ın da katılımıyla Bahçeşehir 3. bölgede bulunan hizmet binasında çocuklar ve ailelerini misafir ederek, kıyafet ve ayakkabıdan oluşan bayramlıklarıyla buluşturdu.

Bayram arifesine kadar devam edecek olan bayramlık dağıtımı ve yapılan diğer çalışmalara dair değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, "Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu ramazan ayını da dolu dolu geçirmekte. Ramazan kolilerimizi, yardım kartlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Her gün 250 vatandaşımıza iftar yemeği hizmetimizi sürdürüyoruz. Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde çocuklarımızın bayramı güzel geçirmeleri adına bayramlık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile tüm Düzcelilerin bayramını şimdiden kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE