Düzce Belediyesi gönül köprüleri kuracak

Düzce Belediyesi bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam edecek. Kurban eti bağışlarını kabul edecek olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak bayramın paylaşma ruhunu yaşatacak.

Düzce Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da dayanışma ve yardımlaşma köprüleri kurmaya hazırlanıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, kurban kesen vatandaşların bağışladığı etler görevli ekipler tarafından teslim alınacak. Bağışlanan kurban etleri uygun şartlarda muhafaza edilerek daha önceden sosyo-ekonomik incelemeleri yapılan ve sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde gerçekleştirilecek çalışma ile hem hayırsever vatandaşların bağışları doğru adreslere ulaştırılacak, hem de ihtiyaç sahibi ailelerin bayram sofralarına katkı sunulacak. Kurban eti bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, 0380 523 01 58 numaralı telefonu arayarak belediye ekiplerine ulaşabilecek. Hayırseverlerin adreslerinden alınacak uygun şekilde parçalanmış kurban etleri, hijyenik şartlarda ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar teslim edilecek. - DÜZCE