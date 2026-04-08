Polislere 10 Nisan sürprizi
08.04.2026 21:42  Güncelleme: 21:49
Düzce'de 10 Nisan Polis Günü kapsamında, emniyet mensuplarına sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Polisler, sınava yetişmeye çalışan bir öğrenciye yardım ederken bir görme engelli vatandaşı da karşıdan karşıya geçirmeye çalıştı. Duyarlı davranışları sonrası çiçeklerle karşılanan polisler, mutluluklarını paylaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere sürpriz hazırlandı. Polisler bir öğrenciyi sınava yetiştirmeye çalışırken bir yandan da görme engelli bir vatandaşı karşıdan karşıya geçirmeye çalıştı. Olayların kendilerine yapılan sürpriz olduğunu öğrenen ve çiçeklerle karşılanan polisler büyük mutluluk yaşadı.

Düzce Belediyesi, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle polislerin sevgi, merhamet ve hassasiyetini ön plana çıkaran bir video hazırladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere yönelik düzenlenen ilk senaryoda, sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu tereddütsüz değerlendiren ekipler, öğrenciyi hızla Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav yerine ulaştırdı. Görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrenciyi sınava yetiştiren polis memuru Sinan Temizoğlu, yapılan sürpriz karşısında duygularını anlatarak, "Biz sürprizden çok milletimizin refah ve mutluluğu için varız. Bu üniformayı giyerken biz canımızdan vazgeçmişiz. Ben kendi çocuğumu yetiştiremediğim zamanlar oldu" dedi.

Trafik Polisi İsa Şanverdi, "Çocuk 'motorum bozuldu bizi yetiştirir misiniz?' dedi. 5 dakika kaldı, 3 dakika kaldı diye diye geldik. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacağım. Kızımı onun yerine koydum" dedi.

Bir diğer senaryoda ise görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içerisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı. O esnada her şeyden habersiz görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu. Bu duyarlı davranışın ardından polisler, yine belediye ekiplerinin çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Gerçekleştirilen etkinlikle, polislerin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumun her kesimine şefkatle yaklaşan yönlerine dikkat çekildi. Düzce'de Polis Haftası, bu anlamlı organizasyonla merhamet ve insanlık vurgusuyla kutlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
