Düzce Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Farkındalık Etkinliği

Yerel

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımında Türkiye'ye örnek olurken, sahiplenme konusunda da uygulamaları ile takdir toplamaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 Ekim Cuma günü Millet Bahçesi'nde sokak hayvanlarına farkındalık için etkinlik düzenleyecek.

Düzce Belediyesi sokakta yaşayan can dostlar için birbirinden farklı örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan "Düzce Modeli" kapsamında il, ilçe ve beldelerde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kurulmuştu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini her zaman dile getiren Faruk Özlü, Türkiye'nin en donanımlı ve en büyük Hayvan Konukevlerinden birine sahip olduklarını belirterek burada bakımı yapılan can dostların sahiplendirilmesi için de bir kampanya başlatmıştı.

Sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite eden Veteriner İşleri Müdürlüğü de www.pati.duzce.bel.tr sitesi ve "Senin de Bir Can Dostun Olsun" kampanyası kapsamında, sosyal farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenleyecek. Özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş için hayvan sevgisini aşılamak, sahiplenme konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve evcil hayvanların bakımında önemli noktaları anlatmak amacıyla Millet Bahçesi'nde "Yuvam Olur Musun?" programı hazırlayacak.

Etkinlikler, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası

Vatandaşların ziyaretine açık olacak program kapsamında Hayvan Konukevi'nden can dost sahiplenmek isteyenler için kayıt noktası, farklı stantlar, gösteriler, çocuk etkinlikleri ile çekilişler yer alacak. Ayrıca programa davet edilen Köpek Eğiticisi Taner Kurt, köpek sahiplenmek isteyenlere, daha önce sahiplenerek yaşam alanlarını paylaşanlara bakım konularında bilgiler aktararak sokak hayvanlarına davranış ve yaklaşım konularında da merak edilen soruları cevaplayacak. - DÜZCE