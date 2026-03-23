Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

23.03.2026 21:24  Güncelleme: 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşadığı lüks sitede 16. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Köse'nin yere hızla düştüğü görüldü.

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

EROL KÖSE 16. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Yapımcı Erol Köse (61) olduğunu ve 16'ıncı kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Köse'nin 16. kattan düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Köse'nin hızla yere çarptığı görüldü.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ: ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI MECBURDUM

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Erol Köse, 3. Sayfa, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet VURAL Ahmet VURAL:
    Paylaşmayn böyle şeyler ayıptır sevenlerine ailesine acı katmaktan başka bir şey değil!! 100 3 Yanıtla
  • 8xc2gj5cg2 8xc2gj5cg2:
    bu görüntüyü paylaşmak çok kötü. yanlış yapıyosunuz. 89 5 Yanıtla
    Ali Cakar Ali Cakar :
    Baska haber bulamiyor editör, marifetmis gibi birde bunlari yayinliyor. Biri böyle düsüncesiz editörlere sikayette bulunmalari gerekiyor. 38 2
  • Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin:
    Inna lillahi ve Inna ileyhi raciun Allah rahmet eylesin 49 3 Yanıtla
  • adem2336 adem2336:
    ALLAH rahmet eylesin. ALLAH ölümün bile hayırlısını nasip eylesin. 48 0 Yanıtla
  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    Her insan bir şeylerle imtihan olur kimi mal ile kimi can ile kimi sağlık ile. Keşke bu dönemi sağlıklı bir psikoloji ile devam ettirebilseydi. Çok yazık etti kendisine. Rabbim bizleri böyle ölümlerden muhafaza eylesin 15 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:35:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.