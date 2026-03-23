2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık

23.03.2026 23:11
TFF 2. Lig ekibi Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına ilişkin çıkan iddialara cevap verdi. ''Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir'' diyen Çolakoğlu, ''Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun'' sözleriyle gelebilecek yardımları kabul edebileceklerini belirtti.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaman FK'da başkan Murat Çolakoğlu, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kulübü satın almak istediği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

SATIN ALACAK İDDİALARINA YALANLAMA

Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına ilişkin çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün satılık olmadığını belirten Çolakoğlu, destek olmayan kişilerin istedikleri takdirde kulübe destek sağlayabileceğini belirtti.

Murat Çolakoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bizim de özellikle sosyal medyadan öğrendiğimiz, Victor Osimhen'in kulübümüzü almak istediği haberinin aslı yoktur. Herhangi bir girişim veya görüşme de olmamıştır. Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir.

Tabii ki Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun, bir mülk ya da mal alır gibi 'satın alacağım' diyerek Karaman FK'yı satın alamaz.

Takımımız çarşamba günü çok önemli bir deplasman maçına çıkacaktır. Birçok eksiğimiz vardır. Hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte, bu tip spekülasyonlarla gündeme gelmeye ve takımımızın isminin sosyal medya malzemesi yapılmasına müsaade etmeyiz.

Ayrıca sezon başından itibaren yaşadığımız tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara sessiz kalan yerel basının, yalan haberlerle takımımızı malzeme etmesi bizleri derinden üzmektedir.

Karamanlı hemşehrilerimizin de resmî kulüp hesaplarımız dışında yapılan bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz."

Victor Osimhen, Galatasaray, Karaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ya arkadaş nijeryalı senin takımını nereden bilecekte kulübü satın alsın 2 0 Yanıtla
  • abdullah gencer abdullah gencer:
    adana demirsporu alsın 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
