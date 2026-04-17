Düzce Belediyesi tarafından personellere yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen son toplantı da belediye bünyesinde görev yapan personellere, iş ve işlemlerde birlik sağlanması ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla eğitim verildi.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini sağlıklı şekilde yerine getirme ve vatandaşlarla doğru ve hızlı iletişim noktasında gerçekleştirdiği eğitimlerin yanı sıra iç işleyişin de doğru, hızlı ve kesintisiz yapılması adına hizmet içi eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve BelKa İnsan Kaynakları A.Ş. destekleriyle gerçekleştirilen son eğitim de müdürlük evrak kalemi, puantör ve personel takip sistemini kullanan personelin katılımıyla; uygulamalarda karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, iş ve işlemlerde birlik sağlanması ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla eğitim düzenlendi.

Söz konusu toplantıda İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğü ve BelKA AŞ. Sorumluları tarafından, 'Mevcut puantör sisteminin işleyişi', 'Personel devam ve takip süreçleri', 'Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri', 'Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik öneriler' başlıkları altında bilgilendirme ve sunum yapıldı. Söz konusu toplantı ve hizmet içi eğitim programları sonucunda yapılacak değerlendirmelerin, belediyenin hizmet kalitesine olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor. - DÜZCE