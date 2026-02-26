Düzce\'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı

Düzce Belediyesi, Ramazan ayında sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık verdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı Ramazan ayında da sürdürürken, çölyak hastalarını da unutmadı ve glutensiz gıda kolileri hazırladı.

Düzce Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastaları için Ramazan ayına özel hazırladığı gıda kolilerinin dağıtımına başladı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte il merkezi, 7 ilçe ve 2 belde genelinde toplam 150 çölyak hastasına özel olarak gıda paketleri hazırladı.

Glutensiz gıda ve düşük proteinli gıda olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanan koliler, çölyak hastalarına teslim edildi. Gıda kolisinde, başta glutensiz ekmek unu olmak üzere kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata yer aldı. Glutensiz gıda kolileri, müdürlük kayıtlarında yer alan hastaların evlerine kadar ulaştırıyor. Ayrıca doktor raporu ile müdürlüğe başvuruda bulunan çölyak hastalarına da koli teslimatları yapılıyor. - DÜZCE