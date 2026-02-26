Düzce'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı

Düzce\'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı
26.02.2026 02:03  Güncelleme: 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardımlara ağırlık vererek, ihtiyaç sahibi çölyak hastaları için özel glutensiz gıda kolileri hazırladı. Toplam 150 hastaya elden teslim edilen koliler, sağlık sorunları nedeniyle buğday ürünü tüketemeyen bireyleri destekliyor.

Düzce Belediyesi, Ramazan ayında sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık verdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı Ramazan ayında da sürdürürken, çölyak hastalarını da unutmadı ve glutensiz gıda kolileri hazırladı.

Düzce Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastaları için Ramazan ayına özel hazırladığı gıda kolilerinin dağıtımına başladı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte il merkezi, 7 ilçe ve 2 belde genelinde toplam 150 çölyak hastasına özel olarak gıda paketleri hazırladı.

Glutensiz gıda ve düşük proteinli gıda olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanan koliler, çölyak hastalarına teslim edildi. Gıda kolisinde, başta glutensiz ekmek unu olmak üzere kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata yer aldı. Glutensiz gıda kolileri, müdürlük kayıtlarında yer alan hastaların evlerine kadar ulaştırıyor. Ayrıca doktor raporu ile müdürlüğe başvuruda bulunan çölyak hastalarına da koli teslimatları yapılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:20:56. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de çölyak hastalarına özel koli dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.